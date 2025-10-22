Даниел Митов пред журналисти днес, предаде репортер на "Фокус".
ЕС губи около 15 млрд. евро годишно от такива престъпления.
"Фалшифицираните стоки могат да са опасни за здравето и живота на гражданите на ЕС. Борбата трябва да е много по засилена. България като водеща и координираща стана по въпроса ще полага още по-големи усилия за намаляване на процента на престъпления срещу авторските права и интелектуалната собственост", каза още Митов.
