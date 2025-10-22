Сподели close
Съветът на ЕС постави като един от приоритетите си борбата с престъпленията, свързани с нарушаване на интелектуалната собственост. България е водещата държава в това отношение. Това каза вътрешният министър Даниел Митов пред журналисти днес, предаде репортер на "Фокус".

ЕС губи около 15 млрд. евро годишно от такива престъпления.

"Фалшифицираните стоки могат да са опасни за здравето и живота на гражданите на ЕС. Борбата трябва да е много по засилена. България като водеща и координираща стана по въпроса ще полага още по-големи усилия за намаляване на процента на престъпления срещу авторските права и интелектуалната собственост", каза още Митов.