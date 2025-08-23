Даниел Митов: Внимавайте за измами с еврото!

© Призоваваме гражданите да са особено предпазливи при комуникация, свързана с еврото, и да се доверяват само на официални източници! Превалутирането ще се извършва само от Българската народна банка, търговските банки и "Български пощи“. Всички други съобщения по имейл, чат-приложения, социални мрежи или SMS-и са измама, предупреди вътрешният министър Даниел Митов.



Коментарът му е по повод разкритата от ГДБОП измама, свързана с въвеждането на еврото. "Фокус" припомня, че жена е била измамена с близо 10 000 лева в онлайн платформа за превалутиране.



Митов посъветва:



- Проверявайте информация само от официални източници.



- Не отваряйте съмнителни линкове и не споделяйте лични данни.



- При съмнение незабавно подайте сигнал в МВР.



- Редовно сменяйте своите пароли и използвайте по-сигурни комбинации.



- Инсталирайте и поддържайте надеждни антивирусни програми на устройствата си.



Вътрешният министър апелира гражданите да бъдат особено внимателни в месеците преди въвеждането на еврото.