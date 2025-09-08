Даниел Митов: За България е чест и отговорност да организира най-голямото учение по линия на гражданска защита в рамките на НАТО

© Вътрешният министър участва заедно със заместник генералния секретар на НАТО Радмила Шекеринска в откриването на учението за управление при извънредни ситуации "България 2025" на летището в Ерден, община Бойчиновци.



Страната ни е домакин на международно учение за управление при извънредни ситуации “BULGARIA 2025", което се провежда съвместно с НАТО. Учението е насочено към реагиране при природни бедствия и промишлени аварии, хибридни заплахи и сложни извънредни ситуации.



"За България е чест и отговорност да организира най-голямото учение по линия на гражданска защита в рамките на НАТО, в което ще тренираме нашата реакция при кризи“, заяви Даниел Митов.



Участниците в мащабното учение ще тестват и процедури, свързани с логистична подкрепа при приемане на международна помощ. Целта му е около 1200 представители от над 40 държави и организации да тренират в условия, близки до реалните. Предстои огромна по обем работа, която се ще фокусира да даде отговори при кризи – ще се симулира земетресение, терористична атака, технологичен срив и други сценарии. Ще се провери готовността на България и Алианса да реагират при природни бедствия и други предизвикателства, като ще се направят изводи как по-ефективно да се спасяват човешки животи. "С това учение не само ще се подобри координацията между отделните държави и между институциите у нас, а ще се види къде са слабостите и ще се набележат начини как те да се отстранят“, каза още министър Митов.



Директорът на Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението“ главен комисар Александър Джартов отбеляза, че за страната ни подобни учения са от изключителна важност. Надграждаме опит като тестваме системата на държавно ниво - съвместни екипи да могат да работят заедно и да им бъдат осигурени всички логистични условия.



