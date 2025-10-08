ЗАРЕЖДАНЕ...
|Даниел Митов е провел среща с представители на Meta
В срещата участваха Витния Салдава – ръководител "Публични политики“ за България, Румъния и Балтийските държави, и Ахмед Разек – технически експерт на "Мета“. От българска страна са присъствали и експерти от Главна дирекция "Борба с организираната престъпност“ – Дирекция "Киберпрестъпност“.
"Обсъдихме ключови теми, свързани с европейската регулаторна рамка за онлайн сигурност, включително предложението за регламент относно превенцията и CSAM Scanning Proposal", каза Митов, допълвайки, че България подкрепя инициативи, насочени към защита на децата онлайн.
Според него, новите технологии и законодателните регулации трябва да се развиват "ръка за ръка".
"Необходим е постоянен диалог между институциите и технологичните компании, така че политиките да бъдат едновременно ефективни, приложими и защитни за гражданите. Представителите на Meta представиха вижданията на компанията относно възможностите за усъвършенстване на законодателните механизми в ЕС, така че да се осигури по-добра защита онлайн, без да се застрашава криптираната комуникация и личната неприкосновеност. Обединихме се около необходимостта от по-тясно партньорство между публичния и частния сектор при справяне с рисковете в дигиталната среда, включително киберпрестъпленията, разпространението на дезинформация и онлайн злоупотребите", обясни вътрешният министър.
По негови думи сътрудничеството с компанията ще даде възможност за по-ефективен обмен на информация, по-бързи реакции при киберинциденти и съвместни инициативи за превенция.
"Общата цел е интернет пространството да бъде по-сигурно, по-прозрачно и да бъде в интерес на обществото", подчерта Митов.
