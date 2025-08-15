© виж галерията Благодарение на светкавичната реакция и професионализма на близо 20 екипа на Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението“, пожарът в товарен влак с цистерни с гориво край Пясъчево беше овладян бързо. Това заяви вътрешният министър Даниел Митов.



Митов допълни, че заради бързите действия на служителите на ОДМВР – Хасково няма опасност за населението и няма пострадали хора.



"За пореден път българските пожарникари и полицаи демонстрират високо ниво на подготовка, ефективна координация и професионален подход при реакция на инциденти с повишено ниво, с което се гарантира безопасността на хората и ограничаването на материалните щети", каза още той.



"Фокус" припомня, че рано тази сутрин са се запалили осем цистерни с дизелово гориво на товарен влак в района на хасковското село Пясъчево.



По-рано инцидента коментираха транспортният министър Гроздан Караджов и главен комисар Александър Джартов.



