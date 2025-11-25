Даниела Бобчева: В България няма нито човек, нито екип, който да може да управлява рафинерия
Това каза бившият вицепремиер и преподавател по икономика и финанси Даниела Бобчева.
Липсват реформи в разходната част на бюджета
"Горещо се надявам, че този огромен нов дълг е предвиден в бюджета не за да го разхищава, а да бъде буфер. Ако спре "Лукойл", ако икономиката върви надолу... В областта на разходната част на бюджета не виждаме никакви реформи. На фона на това колко неефективен е публичният сектор, държавата влага огромни ресурси в нови държавни предприятия", допълни Бобчева за Bulgaria ON AIR.
По думите ѝ вместо да свием разходите, за да тръгне икономиката, наказваме бизнеса.
"В България няма нито човек, нито екип, който да може да управлява рафинерия. Освен като временна мярка да бъде национализиран "Лукойл", не го виждам като дългосрочно решение. Решенията, които касаят такива големи компании, никой няма да ни остави да ги вземем сами. Външната ситуация може много бързо да се промени", коментира Бобчева.
Свива се икономическият растеж
Според нея даваме все повече пари на политиците, за да се разполагат с тях.
"Бюджет се прави трудно. Първо стъпва на прогнозата. Икономическият растеж намалява, никой не обърна внимание. Дори малки промени да се направят, ще рухне цялата система. Нямаме чуждестранни инвестиции - те намаляват. Безотговорните фискални политики са заразни и за хората. Държавата задлъжнява много бързо. Вече сме в дългова спирала. Пенсионният модел е счупен от това, че една голяма част от хората и бизнеса не се осигуряват на нормалните си доходи", категорична е Бобчева.
