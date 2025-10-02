Даниела Настева, пианист и композитор: Моята работа е да докосвам човешките сърца

© Фейсбук Интервю за предаването "Цветовете на Пловдив" по Радио "Фокус" с Даниела Настева, пианист и композитор, за дебютния и видеоклип "Stormy".



Имах възможността да чуя и да изгледам този дебютен видеоклип. Всъщност, за първи път ли правите това?



Да, точно така. Дебютен е, защото за пръв път всъщност правя видеоклип. Но това не се отнася за музиката. "Stormy" излезе преди една година, вече видеоклипът е налице след още една година като визуален образ, който допълва всичко, което съм искала да израза чрез музиката си.



Но композицирате отпреди и имате вече и други композиции?



О, да, разбира се. Още в 2021 година излезе дебютният ми клавирен албум "Connection" и оттогава е достъпен до всички музикални платформи да се слуша. Продължила съм с още музикални творби, които излизат. Дори наскоро, съвсем наскоро бих казала, последната ми е "Nocturno".



Поразкажете малко за себе си като човек, артист, музикант. От колко време се занимавате с музика, къде започнахте, каква е вашата творческа биография, така да се каже, и не само творческа? Откъде идва любовта към музиката и към пианото специално?



Да, аз всъщност съм на пианото от ранна детска възраст. Още от 5-годишна бях приета в Музикалното училище. Бих казала, че тогава дори започна моят професионален път и съм свързана с пианото си цял живот. Това е моят инструмент, с който се изразявам. След Музикалното училище продължих в София при проф. Милена Моллова и там завърших магистратура. И след което започнах да пътувам вече по света.



Да, видях, че сте ходили на много места като изпълнител най-вече, нали така?



Да, като изпълнител. Имала съм възможността да се докосна до доста различни култури, които доста ме обогатиха като човек и като съзнание. Това неизменно повлия и творчеството ми. Всъщност бих казала, че оттогава започна пътят ми към моето творчество, лично творчество, създавайки клавирни композиции.



Преди да отидете в чужбина не сте правили собствена музика?



Не, това е един път, пътят на твореца, който си е съвсем духовен път, откриване на себе си. Така че аз никога като пианист и изпълнител не съм имала някакви амбиции, че ще стана композитор, но това съвсем по естествен път се появи в живота ми.



Това означава ли, че спирате с изпълнителската работа и ще правите изключително само авторска музика?



Не, аз съм си изпълнителят на моята си музика. И както споменах, пианото е моето изразно средство, така че изпълнителството, моята пианистична дейност си е неизменна в моят живот и това е всъщност моята професия. Аз съм изпълнител, пианист.



Да, но оттук нататък започвате да свирите само собствена музика? Това имах предвид. Или ще свирите всичко?



Ами аз си я свиря моята музика, откакто съм започнала да композирам. Сега, с видеоклипа, може би ще стане по-достъпна за широката публика, защото винаги един визуален образ помага за консумирането, така да кажем, на музиката и за по-широката публика. Но реално от 2021-ва година, както казах, музиката ми вече е достъпна до всички музикални платформи, до моя YouTube канал.



Сега вече всички имаме тази възможност с интернет. Когато започнете да композирате, имате ли нещо предвид или то си идва по естествен път отвътре, от вас? Казахте, че музиката е изразно средство, но дали все пак имате нещо наум, когато започвате да композирате?



Моята музика е изключително интуитивна и когато ме споходи вдъхновението, аз сядам пред пианото и започвам да творя. И в това няма нищо преднамерено. Ръководя се единствено и само от вдъхновението. Това е един много дълъг процес. Това е като едно раждане, като забременяване бих казала, защото изисква да се преминава през много етапи. И самата творба, тя израства по един неин си, собствен начин. Така че наистина процесът никак не е лековат.



Имате ли навика да човъркате по едно произведение и да го подобрявате още, и още, и още? И колко време ви коства това?



О, разбира се. Аз, като един музикант, имам тази себекритичност и това е нещото, което винаги ме изяжда отвътре. Това е пак естествен процес. И така докато усетя че всичко, което вдъхновението е искало да каже през мен, се е получило. Аз го усещам много интуитивно. Чувствам кога творбата е завършена вече, след което отивам в студиото и започвам всички останали процеси, за да може да излезе на бял свят и да достигне до широката публика, чрез всички музикални платформи.



Самият видеоклип, нарекли сте го "Stormy". Защо точно така?



Ами "Stormy" – буреносно. То е доста емоционално преживяването. Така че е доста докосващо. Много съм щастлива, че получих вече много коментари от хора и те са доста развълнувани, и всички са много докоснати, което мен изключително много ме радва. Това означава, че съм си свършила добре работата. А моята работа е да докосвам човешките сърца.