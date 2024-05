Даниела Везиева: У нас хората се притесняват за парите си

© Bulgaria On Air Влизам в тази битка, защото е време идейните хора да излязат напред, аз съм поканена от ген. Янев в качеството си на експерт. Въпросът къде ще отида, ще го решим, след като видим резултатите. За мен е много по-важно какво ще кажем на избирателите, защото измежду всички скандали, които текат, хората вече са отвратени от това, което се случва. Разговорът с тях показва, че имат нужда да чуят нещо различно от скандалите, заяви кандидатът за депутат за българския парламент и водач на листата за Европейския парламент от "Български възход" Даниела Везиева в студиото на "Денят ON AIR".



По думите ѝ хората се вълнуват от това дали България ще участва във войната в Украйна, какво ще се случи с цената на тока и какво ще се случи с парите им, влизайки в Еврозоната.



"Те се плашат от Еврозоната дотолкова, доколкото не знаят какво ги очаква там, защото информацията, която тече, е разнопосочна. В България не говорим за дигиталното евро, а това е тема, която е изключително важна, защото това е социален експеримент, който има тежки последици. Говорим за базов доход, който се създава и който не зависи от производителност", допълни Везиева за Bulgaria ON AIR.



Тя поясни, че икономиката в Европа е свита.



"Последните 2 бюджета са проинфлационни. Ние стъпихме на един изкуствен натиск на дефицита и това се отразява на дълговата спирала. Разходната част е много по-голяма от приходната. Събираемостта е много по-ниска, така че дефицитът ще расте. В момента събираемостта изостава почти наполовина, говорим за недостиг за над 3 млрд. лв. Задължително ще трябва актуализация на бюджетът. В момента всичко се решава на парче", подчерта кандидатът за депутат.



Според нея България няма да влезе в Еврозоната следващата година.



"Шенген е по-различна тема от Еврозоната, предвид критериите, които се изпълняват там. Скандалите, които текат всеки ден, не ни помагат, напротив. И аз, когато се срещам с хората, не поемам ангажименти, които не мога да изпълня. Това, което ние може да направим, е дългосрочна стратегия за развитие на страната ни с национални политики, които да отстояват нашите интереси", добави Даниела Везиева.



Тя разкри, че партията им би подкрепила коалиционен кабинет и призова хората да гласуват.