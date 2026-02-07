Даниела Везиева, бивш министър на икономиката и член на Стратегически институт за национални политики и идеи.
"Това, което те ни казват, на практика е следното: въпреки увеличението на заплатите административно, доходите на населението доближават едва 60% от доходите на всички останали от ОИСР, т.е. ние не нарастваме с тези темпове, за които говорихте преди малко. Другото, което ни казват, е, че ако ние не си плавно пребалансираме икономическия растеж от услуги към индустрия, то тогава ще ни трябва 28 години, за да настигнем средното ниво на страните в ОИСР", разчете фактите Везиева.
Трябва да се заложи на облекчаване на инвестициите, и то инвестиции в сферата на индустрията. Трябва да има и планиране на услугите във всяко населено място. Няма как в едно населено място със 100 хиляди човека да имаме стотици и салони, и козметични, и каквито искате, категоричен е експертът.
" От ОИСР коментират и инфлацията. 5% за миналото година, те казват, че за тази година прогнозата е 2,7% да бъде овладяла, но усещането на всички нас, които живеем в страната, е доста по-различно. Първо, защото цените се увеличиха преди да влезем в еврото от януари. Така че ние 6 месеца наблюдавахме това, и го изпитахме, не само го наблюдавахме. Така че това, което се случва в момента, ще е една изключително силна пазарна регулация. Т.е. аз ще си правя сметката дали да отида да пазарувам в магазин, където цените са 4 пъти по-високи или вериги, в където 4 пъти са по-високи, ще намаля броя на покупките си, ще намаля броя на услугите, които ползвам. Ако досега съм ходила 2 пъти на козметик, сега няма да отида. И по този начин ще се регулира пазарът".
Везиева засегна и нуждата от структурни реформи в България и облекчаването на бизнеса.
"Една от препоръките на ОИСР е намаляване на административната тежест. В крайна сметка те тази препоръката трябва да я дадат и на самия Брюксел, защото регулациите идват оттам. А някъде ние си добавяме по още една, за да сме по католици от папата. Така че административната тежест рязко трябва да падне. Няма как едно разрешително да ни коства 2 месеца, за каквото и да било", заключи експертът.
