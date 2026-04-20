Данни към 12:00 на 20.04.2026 при обработени 97.52% СИК протоколи в РИК:

При обобщените резултати "Прогресивна България“ заема убедително първо място с 1 407 806 гласа, което представлява 44,72%.

На втора позиция се нарежда ГЕРБ-СДС с подкрепата на 421 421 избиратели (13,39%).

Непосредствено след тях е коалиция "Продължаваме промяната – Демократична България“, която събира 403 145 гласа (12,81%).

ДПС получава 212 630 гласа, или 6,76%.

Партия "Възраждане“ е с подкрепа от 135 373 избиратели (4,30%).