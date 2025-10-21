Населението в трудоспособна възраст към края на 2024 г. е над 3,7 милиона, или 58,5% от населението на страната. Мъжете са 1,97 милиона, а жените – 1,79 милиона. Това съобщи заместник-председателят на Националния статистически институт (НСИ) Свилен Колев по време на конференцията "Европа е с мен“.Българите над трудоспособна възраст са 1,7 милиона души (26,4%). Под трудоспособна възраст са 971 хил. души, което е 15,1% от населението на България.Населението в края на 2024 г. в България е 6 437 360 души, като в сравнение с 2023 г. населението намалява с 8121 души или с 0,13%. Отчита се намаление с 2 512 500 души в сравнение с 1985 г., каза Колев.В България безработицата е една от най-ниските в Европейския съюз, като към август 2025 г. е 3,6%, съобщи още зам.-председателят на НСИ. Отчита се, че у нас младежката безработица е по-голяма – около 15%, докато в Европа е 14%.Сред препоръките на НСИ за повишаване на заетостта са политики и програми, насочени към жени в отпуск за отглеждане на дете с оглед поддържане на ниво на квалификация за периода извън активното участие в пазара на труда, пише investor. Друга препоръка е осигуряване на стимули за завръщане на българи от чужбина. Кампании за запознаване на неактивните лица с трудови и осигурителни права и съответните им ползи е друга мярка, посочена от Свилен Колев.