ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Агро
|Данни за децата на Европа, попадащи в категорията "риск"
Данните показват, че децата в риск от бедност или социално изключване (AROPE) в рамките на същата възрастова група е по-малко вероятно да получат официални грижи за деца или образование.
През 2024 г. 59,0% от децата в риск са получавали официални грижи за деца или образование в продължение на 25 часа или повече, в сравнение със 71,4% от децата, които не са в риск. Освен това 17,6% от децата в риск не са участвали в никакви официални грижи за деца или образование, в сравнение с 8,7% от децата, които не са в риск.
В същото време, децата, изложени на риск от бедност или социално изключване, са имали по-висока вероятност (23,4%) да посещават официални грижи за деца и образование от 1 до 24 часа в сравнение с тези, които не са изложени на риск (20,0%).
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Поредното голямо задръстване на АМ "Тракия" край Вакарел
16:21 / 29.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@ruse24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: