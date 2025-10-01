Данни за децата на Европа, попадащи в категорията "риск"

© През 2024 г. 68,5% от децата на възраст между 3 години и минималната задължителна училищна възраст в ЕС са получавали официални грижи за деца или образование в продължение на поне 25 часа седмично, докато 20,8% са получавали такива в продължение на 24 часа седмично или по-малко. Само 10,8% от децата не са били във официални грижи или образование. Това сочат данните на Евростат, цитирани от "Фокус“.



Данните показват, че децата в риск от бедност или социално изключване (AROPE) в рамките на същата възрастова група е по-малко вероятно да получат официални грижи за деца или образование.



През 2024 г. 59,0% от децата в риск са получавали официални грижи за деца или образование в продължение на 25 часа или повече, в сравнение със 71,4% от децата, които не са в риск. Освен това 17,6% от децата в риск не са участвали в никакви официални грижи за деца или образование, в сравнение с 8,7% от децата, които не са в риск.



В същото време, децата, изложени на риск от бедност или социално изключване, са имали по-висока вероятност (23,4%) да посещават официални грижи за деца и образование от 1 до 24 часа в сравнение с тези, които не са изложени на риск (20,0%).