Укриването на печалби сред търговците на употребявани автомобили продължава да бъде значим проблем, който засяга както държавния бюджет, така и нормалната конкурентна среда в сектора. Това подчерта Евгени Славчев – главен експерт по приходите в дирекция "Управление на риска“ в НАП, в подкаст епизод на приходната агенция, посветен на темата.По думите му рискът се проявява най-вече чрез непълно или напълно липсващо отчитане на реализираните продажби. Част от търговците прилагат различни практики и техники, с които се опитват да намалят официално декларираните си печалби. НАП е добре запозната с тези схеми и активно работи за ограничаването им.Славчев отбелязва, че се наблюдават и случаи, при които физически лица – без регистрация по Търговския закон – извършват покупко-продажба на употребявани автомобили. Според действащото законодателство получените доходи от подобни продажби подлежат на облагане, когато периодът между придобиването и продажбата на автомобила е по-кратък от една година. В много от случаите обаче тези лица не декларират доходите си. Причините варират – от умишлено укриване на данъци до непознаване на законовите изисквания.От НАП подчертават, че борбата с укриването на приходи в бранша е приоритет, тъй като тази практика ощетява държавата и поставя коректните търговци в неблагоприятна позиция спрямо неизрядните.