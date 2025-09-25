Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Агро
Давкова пред ООН: Не искаме да спорим със София за история и език! Договорът с България не изисква конституционни промени
Автор: Николина Александрова 20:42Коментари (0)9
©
Интеграцията в Европейския съюз (ЕС) остава най-висшият стратегически приоритет на Северна Македония, заяви президентът на странат Гордана Силяновска-Давкова, подчертавайки, че този процес не трябва да бъде обусловен от допълнителни изисквания, съобщава македонската редакция на Anadolu.

Силяновска-Давкова заяви по време на речта си пред Общото събрание на Организацията на обединените нации (ООН) в Ню Йорк, че геополитическият разлом преминава и през региона на Западните Балкани, "процесът на присъединяване на Македония към ЕС е непрекъснато възпрепятстван от 20 години. Но не въз основа на обективните критерии от Копенхаген, а по субективни националистически причини“.

Силяновска-Давкова припомня, че последното условие на ЕС за преговорите за присъединяване на страната е нова "наложена промяна в Конституцията".

"Постоянно ни предупреждаваха, че споразуменията трябва да се спазват, но бих искала да отбележа, че Споразумението за приятелство, добросъседство и сътрудничество с България не съдържа никакви разпоредби за конституционни изменения“, заявява президентът на РСМ.

Тя подчертава, че "с учредителните актове ЕС се определя като единство на многообразието и се ангажира да зачита културното и езиковото многообразие, националността и културната идентичност, достойнството и почтеността".

"Как е възможно тогава да се иска от нас да обсъждаме и преговаряме със съседката си за нашата история, култура и език. Ние отново и отново подчертаваме, че се възприемаме като европейци и дълбоко вярваме в европейския проект. Европейският идеал остава нашето най-голямо вдъхновение и стратегически стремеж“, допълва Силяновска-Давкова.

Тя подчертава, че като държава, ангажирана с добросъседските отношения и регионалното сътрудничество, страната не желае спорове със съседите си.

"Това, което желаем, е да се интегрираме в Съюза, но без допълнителни, специални условия и със запазено национално достойнство“, коментира тя.

Президентът на РСМ посочва, че "блокираната интеграция" на Западните Балкани е не само политически, но и проблем на сигурността: "Със затворената политическа врата към страните от Западните Балкани и широко отворената врата към влиянието на трети геополитически центрове на сила, е иронично, че Съюзът призовава за съпротива срещу тях.“

Тя допълва, че ако ЕС иска да бъде геополитически съюз, не трябва да оставя Западните Балкани в геополитически вакуум.

"Както посочват от Съюза, ЕС трябва да разчупи бронята на консенсуса възможно най-скоро, ако иска да завърши обединението на Европа и отново да се превърне в силен геополитически фактор“, заявява президентът на РМС.

Още по темата: общо новини по темата: 51
25.09.2025 »
12.09.2025 »
11.09.2025 »
22.07.2025 »
15.07.2025 »
10.07.2025 »
предишна страница [ 1/9 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Българинът без царска туршия няма как да остане
Българинът без царска туршия няма как да остане
16:02 / 24.09.2025
Млади жени: Мъчихме се седем години на държавна работа, като сервитьорки взимахме повече пари
Млади жени: Мъчихме се седем години на държавна работа, като сервитьорки взимахме повече пари
09:55 / 23.09.2025
Кирил Петков: Съдът удари тоталното дъно! Цялото семейство на Коцев е с Ковид, те си направиха гавра с него 
Кирил Петков: Съдът удари тоталното дъно! Цялото семейство на Коцев е с Ковид, те си направиха гавра с него 
22:19 / 23.09.2025
Борбата с пожара край Тутракан продължава, обхванати са над 500 декара
Борбата с пожара край Тутракан продължава, обхванати са над 500 декара
09:45 / 23.09.2025
Медведев към Зеленски: Русия има оръжия, от които дори бомбоубежищата няма да го спасят
Медведев към Зеленски: Русия има оръжия, от които дори бомбоубежищата няма да го спасят
17:22 / 25.09.2025
МВФ иска физическите лица да не плащат данък от 10% и увеличение на данъците върху жилищата
МВФ иска физическите лица да не плащат данък от 10% и увеличение на данъците върху жилищата
08:43 / 23.09.2025
Николай Попов: Отвлякоха и мобилизираха българин с ТЕЛК в Украйна
Николай Попов: Отвлякоха и мобилизираха българин с ТЕЛК в Украйна
11:21 / 23.09.2025
Актуални теми
Издирват Пепи Еврото
Животните на Фокус
Скандал с колите на НСО на президента във Варна
Войната в Украйна
Водна криза
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Русе и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@ruse24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: