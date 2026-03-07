Сподели close
Няма връзка между разследването на случая "Петрохан" и смяната на ръководителите на Областните дирекции на МВР и Главна дирекция "Национална полиция". Това заяви служебният вътрешен министър Емил Дечев пред журналисти днес, предаде репортер на ФОКУС.

Министърът категорично отрече спекулации, че има за цел да "смачка" разследванията на случая "Петрохан - Околчица".

"Нито един от тримата освободени ръководители не е извършвал действия по разследването – не е разпитвал свидетели, не е извършвал претърсвания, обиски и изземвания, не е правил оглед на местопроизшествие, не е назначавал експертизи и не е присъствал на аутопсии", отбеляза Дечев.

По думите му, тези хора не са част от разследващия екип и нито един човек от него не е уволнен, преместен, отстранен или понижен. Срещу никого не е образувано дисциплинарно производство и не е правено предложение за наказание. Всякакви твърдения за обратното, според Дечев, са "измислици", чиято неистинност лесно може да бъде проверена.

Причините за освобождаването на ръководителите нямат общо с "Петрохан", а са свързани с правото на новото ръководство на МВР да работи с екип, на който има доверие, за да организира честни избори.

"Това не се случва за първи път", коментира още Дечев казуса с кадровите промени и отхвърли критиките, че няма право да извършва кадрови промени, тъй като не е работил в системата на МВР преди да стане министър: "В Закона за МВР няма текст, който да казва, че министърът може да прави кадрови промени, само ако преди това е работил в системата на министерството".