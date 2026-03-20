До тази сутрин в страната са образувани 45 досъдебни производства, свързани с изборни нарушения. В сравнение в предните избори по същото време преди последните парламентарни избори са били 4. Това заяви служебният министър на вътрешните работи Емил Дечев.

Дечев увери, че ще бъдат приложени както превантивни действия, така и мерки за събиране на "железни доказателства“ при разкриване на престъпления.

"Нямам никакво съмнение, че българската полиция може да работи успешно както по претенцията срещу изборните престъпления, така и при тяхното разследване", категоричен е той. 

По думите му в София-област са открити списъци с имена и парични средства в частен имот в Софийска област, предполагаемо свързани с купуване на гласове.

Министър Дечев подчерта, че предстоящите избори за от съществено значение и приоритет в работата на министерството.