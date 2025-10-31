Благомир Коцев е на финалната си права. Днес прокуратурата ще започне да предявява материалите по делото на всички обвиняеми.
Освен градоначалника, пред Темида ще застанат общинските съветници Йордан Кателиев и Николай Стефанов, бизнесменът Йордан Маринов и пиарът на Коцев - Антоанета Петрова. Всички те ще отговарят за престъпно сдружение с цел получаване на подкуп.
След като обвиняемите се запознаят с всички събрани доказателства срещу тях и направят своите забележки, прокуратурата има двумесечен срок, за да изготви обвинителния акт, предаде NOVA.
Делото "Коцев" - на финалната права
©
Още по темата
/
Доц. д-р Емил Радев за дебата в Европарламента: Той хвърли за пореден път петно върху България
23.10
Дебат в Европарламента заради ареста на Благомир Коцев: "Ако изгубим демокрацията в България, губим самата България"
22.10
Кирил Петков за делото "Коцев": Съдия Андрей Ангелов каза истинските доводи и те ще бъдат изложени в Европейския парламент
16.10
Адвокатът на Коцев: За пореден път държавното обвинение бе укорено, че събира единствено и само нему угодни доказателства
16.10
Прокурорът по делото "Коцев": Екипът от наблюдаващи прокурори ще анализира доказателствата и настоящия съдебен акт
10.10
Семейството на общинския съветник Николай Стефанов: Рая най-накрая видя и прегърна баща си след 93 дни прекарани без него
10.10
Още от категорията
/
Симеон Дянков: Проблеми ще имат големите търговци, ако продължават да купуват от "Лукойл", банките също
09:12
Бивш социален министър за бюджета: Берем плодовете на 4-годишна политическа нестабилност и доста популистки решения
30.10
Радостин Василев алармира за незаконен депутат, източване на държавна субсидия от партия "Величие" и скандални финансови измами
30.10
Министерството на правосъдието стартира подбор на вещи лица в областта на съдебните експертизи
30.10
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Важно за шофьорите: Започва акция "Зима"!
22:37 / 30.10.2025
Пламен Димитров, КНСБ: Определянето на заплати чрез закони ще ни ...
21:06 / 30.10.2025
Цветлин Йовчев: Решението за продажбата на активите на "Лукойл" п...
20:33 / 30.10.2025
"Пълен застой": Тапата на АМ "Хемус" в посока София продължава
20:33 / 30.10.2025
Д-р Цветеслава Гълъбова: Натрапчивото вярване в свръхестественото...
20:23 / 30.10.2025
Екатерина Захариева за еврото: Процесът върви по план
19:27 / 30.10.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.