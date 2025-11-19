Благомир Коцев и останалите четирима подсъдими, информацията бе потвърдена от екипа на арестувания варненски кмет.
Решението бе взето светкавично днес от Върховния касационен съд, след като Софийски градски съд прекрати производството срещу арестувания варненски кмет.
Очаква се Благомир Коцев да бъде конвоиран до Варна, но все още няма яснота кога точно ще се случи това.
Делото срещу Благомир Коцев ще се гледа във Варна
©
Още по темата
/
Лена Бориславова: СГС най-накрая прогледна, че не е изначално компетентен да разглежда делото срещу Благомир Коцев
15:35
"Продължаваме Промяната" за Коцев: Правосъдието не може да бъде използвано като инструмент за политически натиск!
17.11
Дебат в Европарламента заради ареста на Благомир Коцев: "Ако изгубим демокрацията в България, губим самата България"
22.10
Кирил Петков за делото "Коцев": Съдия Андрей Ангелов каза истинските доводи и те ще бъдат изложени в Европейския парламент
16.10
Адвокатът на Коцев: За пореден път държавното обвинение бе укорено, че събира единствено и само нему угодни доказателства
16.10
Още от категорията
/
Освобождават от държавния резерв лични предпазни средства за приюти, домове за възрастни и болни хора
16:16
Рая Назарян: Защитата на демокрацията днес трябва да бъде базирана не само на ценности, но и на технологичен капацитет
16:04
Отпуснаха 2,7 млн. лева за стипендии в 73 училища и 7 млн. лева за бонуси за учители и директори
15:42
Рая Назарян се срещна с председателя на ЕП Роберта Мецола: Покани я на официално посещение в България
14:54
Служителите могат да останат без ваучери за храна, секторът настоява сумата да се увеличи до 150 евро през 2026 г.
13:06
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.