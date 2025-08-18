"Делулу" влезе в речника

© Кеймбриджският речник официално посрещна 6000 нови думи тази година - включително вълна от нов жаргон, вдъхновен от социалните медии, пише Sky News.



"Делулу“, tradwife, broligarcy, и "левк“ са добавени, защото експертите смятат, че думите няма да са просто прищявка, а ще имат езикова трайност.



Думите са се разраснали в употреба в социалните и масовите медии и извън тях, свързвайки ги с известни личности и инфлуенсъри като Ким Кардашиян (скибиди), Хана Нийлман от @ballerinafarm (традиционна съпруга) и австралийския премиер Антъни Албанезе (делулу без солулу).



Добавени са и други думи, свързани с работата от вкъщи, като например "mouse jiggler“ – устройство или приложение, което симулира движението на мишката и спира компютъра ви да преминава в режим на заспиване – и фрази, свързани с изменението на климата, като "forever chemical“.



Речникът, публикуван от Cambridge University Press, черпи своите записи не само от писмената дума, но и от огромна база данни за употребата на английски език в реалния свят.



Някои от новите думи за тази година включват:



Делулу - от думата заблуден. Австралийският премиер веднъж използва фразата "делулу без солулу“ (заблуден без решение) в реч пред парламента.



Lewk - игра на думите "външен вид“; означава определен стил, мода или облекло, особено такова, което е необичайно и впечатляващо. Добива популярност благодарение на риалити шоуто RuPaul's Drag Race.



Традиционна съпруга - съкращение от "традиционна съпруга“; особено жена, която си стои вкъщи, готви, чисти и се грижи за децата си. Това отразява спорната тенденция в Instagram и TikTok за такива инфлуенсъри, които възприемат традиционните полови роли. Един от най-известните примери е американката Хана Нийдълман, която има над 10 милиона последователи и е наричана "кралицата на традиционната съпруга“.



Бролигархия - смесица от "брат“ и "олигархия“ . Отнася се за малка група мъже, особено тези в технологичния сектор, които са богати и влиятелни и които имат или искат политическо влияние. Използва се за описание на хора като Джеф Безос , Илон Мъск и Марк Зукърбърг , които присъстваха на встъпването в длъжност на Доналд Тръмп .



Работна съпруга/работен съпруг /а - взаимоотношения на работното място, в които двама души си помагат и се доверяват взаимно.



Вдъхновение - съкращение от вдъхновение ; нещо, което вдъхновява нещо ново, особено когато е публикувано в интернет. Фитнес инфлуенсърката Алая Ф. е отговорна за вдъхновяваща тенденция, след като препоръча да се прави стойка на глава върху гребло по средата на реката.



Колин Макинтош, мениджър на лексикалната програма в Кеймбриджския речник, вярва, че думите, добавени към последното издание, няма да бъдат просто мимолетно изненада.



"Добавяме само думи, за които смятаме, че ще имат трайна сила“, каза той.



"Интернет културата променя английския език и ефектът е завладяващ за наблюдение и улавяне в речника.“



И така, какво означава "скибиди“?



Скибиди може да има редица различни значения, включително добро, лошо, готино или дори странно. Може дори да няма никакво значение и да е просто безсмислен звук.



Популяризиран е от създателя на вирусен анимационен сериал в YouTube, наречен "Тоалетна Skibidi“ – за тоалетни с човешки глави, стърчащи от чинията.



Фразата е изписана на колие, подарено на Ким Кардашиян от 12-годишната ѝ дъщеря Норт Уест.



Шоуто е популярно сред поколението Алфа - отнасящо се до хора, родени приблизително между 2010 и 2024 г.



Фрази като "Какво, по дяволите, правиш?“ и "Това не беше много скибиди риз от твоя страна“ са навлезли в масова употреба.