Делян Добрев пред журналисти.
"Нека не обричаме третия мандат предварително. Чудо винаги може да се случи. Шансовете му са изключително малки, според мен. Все още не сме решили кой от ГЕРБ ще отиде на връчването на мандата", коментира той.
Той бе категоричен, че 1-2 месеца преди изборите не трябва да се сменя Изборният кодекс.
Делян Добрев: Чудо винаги може да се случи
