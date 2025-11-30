Делян Добрев по време на партийно събитие в събота.
Добрев посочи, че преди идването на правителствата на ПП държавата е имала "скътани милиарди". Той даде като пример Летище "София", което коренно се е променило.
"Всички печелят - хората, фиска, инвеститорите. Този модел може да бъде приложен навсякъде в икономиката. Тогава частният капитал прави инвестициите. Този частен капитал може да са и пенсионните фондове", обясни Добрев.
"Ние имахме скътани пари. Това е като едно семейство – в гаража в една кутия имаш 500 лв., в хола в книгата имаш едни други, в едно сако в гардероба имаш други. Държавата по подобен начин имаше навсякъде, не бяха много, но имаше скътани пари. След 2021 г. дойде едно абсолютно левичарско правителство, пребъркаха цялата къща и взеха парите отвсякъде, изхарчиха ги", заяви Добрев.
Според него са били отделени над 1 млрд. лв. за строителството на магистрала "Хемус", още толкова във Фонда за енергийна сигурност, както и във ВиК холдинга.
"Стимулирането на икономически растеж чрез потребление не работи в малки икономики като българската", заяви още Добрев. Причината е, че голяма част от стоките са вносни и печалбата от продажбата им не остава в България.
ГЕРБ ще се опитва да налага масово концесиите, обясни той. Част от стратегията са вече обявените намерения за концесиониране на държавното тото. Или за строителството на тунела под прохода Петрохан.
© Армията на Добрев/ FB
