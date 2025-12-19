Сподели close
Амбицията да вдигнем доходите повече бутна правителството. Първият вариант на бюджета беше неуспешен и нямаше как да стигне до приемане, но вторият вариант предлагаше увеличение на доходите без данъчно облагане. Това заяви пред БНТ председателят на бюджетната комисия в парламента Делян Добрев от ГЕРБ.

Добрев уточни, че първият вариант е надхвърлял реалните възможности на системата и допълни, че последния месец парламентът е разглеждал и връщал няколко различни бюджетни рамки.

"Първият вариант беше най-неуспешният - той отразяваше амбицията на коалицията да вдига доходите и да има много голяма инвестиционна програма, повече от възможностите на системата", каза Добрев.

"Вторият бюджет нямаше вдигане на данъците, имаше свита капиталова програма, но запазваше щедрата политика за доходите и социалните разходи", обясни Добрев.