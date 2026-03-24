Асен Василев) и трупането на дългове започна тогава. Започнаха и големите тегления на заеми. Това каза по NOVA кандидатът за депутат от ГЕРБ Делян Добрев по време на дебат с Александър Пулев ("Прогресивна България), Владислав Панев (ПП-ДБ), Цончо Ганев ("Възраждане") и Иван Кръстев (БСП - ОЛ).
"Аз тези бюджети тогава не ги подкрепях, както си спомняте", уточни Добрев.
"Много внимателно трябва да коментираме публично теми, свързани с арбитражните дела между България и Русия през последните години. Ние продължаваме да подкрепяме санкциите (бел. ред. срещу Русия), докато не свърши войната в Украйна", отговори той на въпрос на Цончо Ганев от "Възраждане".
"Ние желаем да вдигаме всички социални плащания, включително пенсиите, но това не трябва да става на базата на по-високи осигуровки и данъци. Ще имаме твърда позиция по това да не се променят данъците и осигуровките", допълни Добрев.
"Ние нямаме нужда да обещаваме. Достатъчно е хората да се огледат около себе си и да направят равносметка за всичко, което се е случило през последните 15 години. Резултатите от управлението на ГЕРБ се виждат навсякъде около нас. Липсата на резултати през последните 3 години също се вижда ясно. Така че ние нямаме нужда да обещаваме – хората знаят какво можем", посочи той.
Делян Добрев: Вдигането на социалните плащания и пенсиите не трябва да става на гърба на високи осигуровки и данъци
© NOVA
Още по темата
/
Още от категорията
/
Шефът на КЗК за цените на горивата: Има рязко покачване на цените на едро, следим поведението на "Лукойл"
15:51
Ирена Георгиева: България трябва да бъде позиционирана като сигурна и предвидима дестинация за предстоящия летен сезон
12:05
Мавровски, БАБХ: Има храни с изтекъл срок на годност от 2022 и 2023 г., които се предлагат в хранителната верига
11:17
Опасни заболявания сред животните близо до границата ни с Гърция: Властите у нас прилагат мерки
10:10
АСП отвори процедурата: Ето как ще се кандидатства за компенсации за високите цени на горивата
10:06
Председателят на Сдружение "Обединени български животновъди": България е разграден двор за некачествени храни
09:51
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.