В новия бюджет няма да има увеличение на данъци и осигуровки, както и въвеждане на СУПТО. Това написа във Фейсбук Делян Добрев от ГЕРБ. 

Това става ясно и от думите на финансовия министър Теменужка Петкова по време на срещата със социалните партньори, която върви и към този час.

Очаквайте подробности.