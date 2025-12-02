Делян Добрев от ГЕРБ.
Това става ясно и от думите на финансовия министър Теменужка Петкова по време на срещата със социалните партньори, която върви и към този час.
Очаквайте подробности.
Делян Добрев каза какво няма да има в новия бюджет
©
Още по темата
/
Румен Гълъбинов: Влизането в еврозоната, оправдава това, че Бюджетът 2026 ще продължи да бъде правен по същия инерционен начин, както в последните пет години
01.12
Финансовият министър: Всичко, за което се договорим, с бизнеса и синдикатите, ще намери отражение в Бюджет 2026
30.11
Работодател: Единственият възможен ход за мен е да вдигам цените, но така никак не ми става спокойно на душата
30.11
Още от категорията
/
Променят Закона за обществения транспорт по пример на Европа – единен електронен билет и мобилен портфейл
17:15
Президентът: Българите надигнаха глас и казаха "не", властта е бламирана, оставката е неотложна, предсрочните избори са единственият път напред!
17:14
Министър Иванов обсъди възможности за надграждане на сътрудничеството между България и Австрия
17:10
Зам.-здравният министър: Съвместната работа с БЗС и МОН показва, че споделяме обща цел и работим в правилната посока
16:08
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Гагамон
преди 26 мин.
А шоковия ръст на максималния осигурителен доход? Той също е един от воденичните камъни за работодателите.
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.