В понеделник председателят на Комисията по бюджет и финанси, дългогодишен политик от ГЕРБ и бивш министър Делян Добрев ще подаде молба за напускане на Изпълнителната комисия на партията и парламента.

Това научи ФОКУС от сигурен източник.

Най-вероятно молбата му за напускане ще бъде гласувана като първа точка по време на пленарното заседание на Народното събрание в сряда, 18-ти февруари.