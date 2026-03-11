Делян Пеевски.
С това решение Народното събрание, в изпълнение на Конституционните си правомощия ще се произнесе относно членството на България в Борда за мир на президента на САЩ Доналд Тръмп, което за нас няма алтернатива.
Това е нашият отговор на опитите на служебния кабинет да въведе в заблуда евроатлантическите партньори на страната ни, предизвиквайки дипломатически интриги, за да обслужи чужди финансово-политически интереси на компрометираните политически формации, които го създадоха.
Недопустимо е служебен кабинет, без мандат, НПО-зависим, подчинен на Джордж и Александър Сорос и тяхната клика, да проиграва сигурността на държавата България в решителен за световния ред момент.
С гласуването в българския парламент ще стане кристално ясно кои партии и лидери последователно и смело защитават националния интерес на България за достойно място в най-решителната промяна в глобалната политическа карта на Света и кои обслужват глобалното задкулисие на Джордж и Александър Сорос.
Делян Пеевски: Недопустимо е служебният кабинет да проиграва сигурността на България в решителен за световния ред момент. Няма да го допуснем!
