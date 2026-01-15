Делян Пеевски коментира вкараната трета точка в дневния ред -разглеждането на законопроект за преустановяване на съществуването на Временната комисия за установяване на факти и обстоятелства относно дейността на Джордж Сорос и Александър Сорос и техните фондации на територията на Република България, предаде репортер на ФОКУС.
Вносители на проекта са лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов и група народни представители. Пленарният ден обаче приключи и точката не бе гласувана.
"Днес важната тема е за комисията за Сорос. Не знам защо се отложи гласуването. Докато тази тема не я изчистим, с Джордж Сорос, Алекс Сорос, Иво Прокопиев и всичките им производни, България винаги ще буксува, няма да може да върви напред и институциите няма да може да работят", каза Пеевски.
ФОКУС припомня, че по предложение на "ДПС-Ново Начало" се създаде тази комисия. Тогава от ПГ на ГЕРБ гласуваха "против" и "въздържал се".
Времената комисия бе създадена с цел установяване на факти и обстоятелства относно дейността на Джордж Сорос и Александър Сорос и техните фондации на територията на Република България, финансиращи български физически и юридически лица и неправителствени организации, както и установяване на свързаността им с политически партии, магистрати, образователни институции, медии, бизнес структури и органи на държавна власт.
С думата "Горчиво" Пеевски определи решението на президента Румен Радев да даде третия мандат на АПС. Според него КПК трябва да бъде напълно затворена.
"Този тумор трябва да бъде изрязан", каза той.
Относно скандала около машините Пеевски заяви:
"Няма да позволим изборите да се откраднат. Трябва да се решат нещата с Изборния кодекс. Ние искаме да има американски сканиращи машини". По думите му тези машини трябва да са на държавата, а не на частни фирми като "Сиела".
"Ако не може да се набавят, да остане гласуването по сегашния начин. Да се гласува с машини, но те да са принтери, както и с хартия. Ние няма да позволим изборите да бъдат откраднати", каза още той.
Делян Пеевски: Няма да позволим да откраднат изборите
