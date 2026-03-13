Сподели close
Доволен съм от решението на правителството, че прие проект на решениен за задължаване на Министерски съвет да внесе в НС Проект на закон за ратифициране на споразумението за присъединяване на България към Борда за мир на Доналд Тръмп.Това заяви в кулоарите на парламента лидерът на ''ДПС - Ново начало" Делян Пеевски.

Коментарът му идва минути след като Народното събрание задължи Министерския съвет да внесе проект на закон за ратифициране на споразумението за присъединяване на Република България към Борда за мир. Проектозаконът е внесен от Пеевски и група народни представители. 

"Видяхме вече, че соросоидното правителство се е развълнувало, явно ще ги шляпка Сорос и сина му - накарал им се е вече, те изпълняват. ПП-ДБ показаха, че обичат Америка, само когато Америка е на Сорос. Жалка гледка. Петроханците днес приключиха'', каза Пеевски.