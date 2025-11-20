Делян Пеевски в кулоарите на парламента, предаде репортер на "Фокус", предаде репортер на "Фокус".
Припомняме, че по-рано днес лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов предложи пенсионерите да получат 120 лева допълнително за Коледа.
На въпрос дали ми се отказал от кортежа от коли, с които се движи, за да може да останат повече пари за пенсионерите, той отговори:
"Питайте първо президента Румен Радев за неговия".
Пеевски изрази и благодарност към Борисов и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов, че правителството е решило да се откаже от правителствения самолет "Фалкон".
"Парите ще отидат за хеликоптери за гасене на пожари", каза той.
По отношение на решението на Конституционния съд за поискания през май месец референдум за еврото от президента Радев, Пеевски заяви:
"Видяхме, че чичо Румен няма добър юридически екип, не е разбрал какво е написал КС, трудно му е, разбирам. Той може да види само една мишена и след това да пада надолу от януари", каза Пеевски.
Делян Пеевски: Подкрепям напълно коледните надбавки за пенсионерите да са 120 лева
©
Още по темата
/
Асен Василев: Бюджет 2026 г. взема по 600 лева от всеки гражданин, за да напълни касичката на властта
10:09
ИПИ представи алтернативния си бюджет: Близо 100 хил. по-малко наети в публичния сектор и по-малко разходи за следващите три години
19.11
Проф. Йоаким Каламарис: Бюджетът за 2026 година е пример за това какво не трябва да се прави в държава, която иска финансова стабилност
19.11
Служителите могат да останат без ваучери за храна, секторът настоява сумата да се увеличи до 150 евро през 2026 г.
19.11
Още от категорията
/
Проф. Пламен Киров по казуса с референдума за еврото: Конституционният съд не е бърза помощ за политиците
11:34
Кирил Петков: Слави написа поредния си "мъжествен" пост срещу жената, която го осъди за предишните му комплексарски творби
10:08
Здравният министър: Активното участие на общините е в помощ за привличането на медицински специалисти
19.11
С въвеждането на еврото променят таксите по Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите
19.11
Възможностите за задълбочаване на сътрудничеството обсъди премиерът Желязков с вицепрезидента на "Моторола Солюшънс" Майкъл Каае
19.11
Рая Назарян: Защитата на демокрацията днес трябва да бъде базирана не само на ценности, но и на технологичен капацитет
19.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Явор Божанков за президента Радев: Какъв русофил трябва да си, ко...
22:59 / 19.11.2025
Доц. Христо Орманджиев: Решението на Конституционния съд за искан...
21:15 / 19.11.2025
Здравният министър: Активното участие на общините е в помощ за пр...
22:16 / 19.11.2025
Извънредният труд на 31 декември и 2 януари ще излезе доста солен...
19:47 / 19.11.2025
След решение на ВКС: Конвоират Благомир Коцев във Варна до дни
19:40 / 19.11.2025
Слави Трифонов: Тези хора, които съдът ги оправда, са лъжци
19:50 / 19.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.