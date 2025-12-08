Ерол Мюмюн, кметовете на общините от областта, депутати, членове на централното и областното ръководство на ДПС и общински съветници от ДПС Кърджали, лидерът на ДПС и ПГ на "ДПС - Ново Начало" Делян Пеевски обсъди случващото се в политическия живот в София и подготовката за митингите под наслов “НЕ на омразата!", организирани от ДПС в цялата страна.
Ние не делим хората, те делят хората. И смятат, че като има протести в “триъгълника на властта" от там те ще командват България, коментира Делян Пеевски поведението на партиите от опозицията и конкретно ПП-ДБ.
За мен това, което те наричат “триъгълника на властта" в София е триъгълникът на тези, които служат на България. И Президентът трябва да служи на България, а той не служи на България. Парламентът трябва да служи на България, а не само да се карат. Те за това са изпратени - да вършат работа на хората. Министерски съвет също.
Трябва да се сетят, че това е “триъгълникът на слугите на държавата", подчерта лидерът.
Само избирателите могат да решат кой е техният лидер и кой не може да бъде, напомни Делян Пеевски.
Не трябва да се чупи държавата! Призовавам всички - тя е една, на всички български граждани, които са равни пред нея, каза той.
Властта я дават хората! Подчерта лидерът на ДПС и ПГ на "ДПС-Ново Начало".
Призовавам към спокойствие и разум. С рушене на държавата, преврати и насилие - нищо няма да се получи, предупреди лидерът.
Ние утре ясно, по мирен и демократичен начин ще изразим нашата воля за една мирна и спокойна България, призова Делян Пеевски
Делян Пеевски: Само избирателите могат да решат кой е техният лидер и кой не може да бъде
© Булфото
Още по темата
/
Писателят Любомир Гетов: Поколениет Z показа своя потенциал, това беше хубав шамар за политическата класа
16:15
Борислав Гуцанов: Всички уязвими групи в обществото са защитени през бюджета ДОО за 2026 година
15:01
Психологът Александра Петрова: Политиците провокираха поколението Z с това, че се самозабравиха
12:45
Д-р Симидчиев: Хората видяха, че управляващите имат безогледно отношение към всичко, раздали са си вътре порцийките
11:39
"ДПС - Ново начало": Това е нашият отговор на тези, които са безотговорни към бъдещето на хората
09:28
Вежди Рашидов: Няма как да се бъркам на Росен Желязков, защото това е премиерът, той е началникът
07.12
Делян Добрев: Прочетете новия проектобюджет, преди да излезете на протест - всички искания са изпълнени
07.12
Калин Стоянов: Демерджиев със сигурност разбира от провокатори, но не и от охрана на протести и полиция
07.12
Наталия Киселова: Във всеки един момент въпросът за оставката на правителството е бил на дневен ред
07.12
Калин Врачански: Хората отново са на улиците, защото управляващите започнаха безобразно да дирижират цялата страна
07.12
Още от категорията
/
Д-р Стойчо Кацаров: Всеки българин трябва да избира в кой фонд да се осигурява. Това ще определи и размера на здравната вноска
16:44
Стана ясно колко ще е средната пенсия в евро и на колко ще се пенсионират мъжете и жените през 2026 година
15:47
Мария Минчева: В момента основната ни цел е да се придвижи план-сметката така, че България да не влиза без бюджет в 2026 година
12:54
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.