Делян Пеевски във Facebook по случай 36-ия рожден ден на партията.
Ето как се обърна той към членовете на ДПС и симпатизантите на партията:
Скъпи членове, активисти и симпатизанти на ДПС,
В годините на изпитания, но и в годините на съграждане от най-новата политическа история на България, ДПС е била фактор на стабилността и отговорността.
Днес ДПС е в нов етап. Ясен и честен. Без илюзии.
Етап, в който не бягаме от истината и не се крием зад миналото.
Етап, в който гледаме напред – със самочувствие, дисциплина и воля за победа, защото знаем, че нашата мисия са хората.
Предстоят поредните извънредни парламентарни избори. И те няма да бъдат леки.
Ще има атаки. Ще има омраза. Ще има опити за разделение и провокации.
Но ние знаем кои сме. И знаем защо сме нужни на хората и на България.
Днес искам ясно да ви кажа: разчитам на вас!
Разчитам на вашата мобилизация, дисциплина и вяра, че България има нужда от разум, стабилност и силна държавност.
Ние не трябва да допуснем хаосът да се представя за промяна, а омразата да се представя за политика.
И няма да позволим държавата да бъде хвърлена в поредния експеримент от безотговорни хора.
Партията влиза в тези избори подготвена, организирана и единна.
С ясна кауза.
С ясна цел.
И с увереност, че хората разпознават кой може да носи отговорност.
Нека бъдем силни и сплотени!
Защото пред нас не стои просто избор - пред нас стои дългът да служим на хората и на България.
Честит рожден ден на ДПС!
