Делян Пеевски пожела успех на Орбан в изборите
Послание с пожелания за изборна победа от председателя на ДПС Делян Пеевски за Виктор Орбан и FIDESZ на предстоящите на 12-ти април избори в Унгария и увереност, че заедно ще защитят Европа и страните си в общата си кауза - борбата срещу опасните и вредни за демокрацията и свободата мрежи на Сорос и олигарсите. Това заявиха от пресцентъра на партията.
Станислав Анастасов и Атидже Вели бяха специални гости на СРАС, Унгария. Събитието е световна среща на патриотите.
Това е уникално по рода си глобално събиране, което защитава традиционните ценности и традиционното семейство.
Премиерът на Унгария Виктор Орбан откри конференцията, а президентът на САЩ Доналд Тръмп изпрати специален поздрав към него и гостите.
Силна подкрепа за Орбан изразиха Андрей Бабиш, премиер на Чехия, конгресмените от САЩ Анди Харис и Ръс Фълчър, Матеус Моравецки, избран за президент на Полша и премиер на Полша (2017-2023), Матс Шлап, председател на фондация СРАС, САЩ.
Делегацията на ДПС проведе двустранни срещи с външния министър на Унгария Петер Сиярто, с началника на кабинета на премиера Орбан Гергели Гуляш, с конгресмените Анди Харис и Ръс Филчър, с Немет Жолт- председател на комисията по външни работи в Унгарския парламент и председател на Групата на консерваторите и патриотите в ПАСЕ и Кинга Гаал, първи заместник-председател на Групата на патриотите в Европейския парламент и ръководител на делегация на Фидес и Ондрей Кнотек - Евродепутат от АНО Чехия и член ръководството на групата на патриотите в ЕП.
