Националното съвещание на БСП-ОЛ се проведе в присъствието на стотици социалисти и симпатизанти на левицата - представители на ръководството на БСП и на коалиционните ѝ партньори на национално, областно и общинско ниво, кметове и зам.-кметове, общински съветници днес.

На него председателят на НС на БСП Крум Зарков връчи и членски карти на новопостъпили млади социалисти. По време на съвещанието бяха представени водачите на листи и за народни представители от лявата коалиция за предстоящите парламентарни избори на 19 април, ето кои са те:

1 МИР Благоевград: Гергана Орманлиева;

2 МИР Бургас: Крум Зарков;

3 МИР Варна: д-р Десислав Тасков;

4 МИР Велико Търново: Михаил Михалев;

5 МИР Видин: Боян Балев;

6 МИР Враца: Иван Георгиев Иванов;

7 МИР Габрово: Николай Цонков;

8 МИР Добрич: Сияна Фудулова;

9 МИР Кърджали: Милко Багдасаров;

10 МИР Кюстендил: Иван Ибришимов;

11 МИР Ловеч: Николай Бериевски;

12 МИР Пазарджик: Петя Цанкова;

13 МИР Перник: Иво Ангелов;

14 МИР Монтана: Пламен Младенов;

15 МИР Плевен: Илиян Йончев;

16 МИР Пловдив-град: Татяна Дончева;

17 МИР Пловдив-област: Атанас Телчаров;

18 МИР Разград: Николай Пенчев;

19 МИР Русе: Деница Иванова;

20 МИР Силистра: Владимир Маринов;

21 МИР Сливен: Соня Келеведжиева;

22 МИР Смолян: Севдалин Хъшинов;

София 23: Габриел вълков;

София 24: Крум Зарков;

София 25: Атанас Атанасов;

26 МИР София-област: Владимир Георгиев;

27 МИР Стара Загора: Иван Кръстев;

28 МИР Търговище: Гергана Алексова;

29 МИР Хасково: Ленко Петканин;

30 МИР Шумен: Валери Жаблянов;

31 МИР Ямбол: Красимир Йорданов.

Всеки в нашата партия ще има правото на собствено мнение и публично изразяване, но никой няма да има правото целенасочено да действа срещу нея с аргумента, че по-важна от партията била държавата, заяви председателят на БСП Крум Зарков по време на Национално съвещание на партията.