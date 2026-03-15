Деница Иванова води листата на БСП-ОЛ в Русе
На него председателят на НС на БСП Крум Зарков връчи и членски карти на новопостъпили млади социалисти. По време на съвещанието бяха представени водачите на листи и за народни представители от лявата коалиция за предстоящите парламентарни избори на 19 април, ето кои са те:
1 МИР Благоевград: Гергана Орманлиева;
2 МИР Бургас: Крум Зарков;
3 МИР Варна: д-р Десислав Тасков;
4 МИР Велико Търново: Михаил Михалев;
5 МИР Видин: Боян Балев;
6 МИР Враца: Иван Георгиев Иванов;
7 МИР Габрово: Николай Цонков;
8 МИР Добрич: Сияна Фудулова;
9 МИР Кърджали: Милко Багдасаров;
10 МИР Кюстендил: Иван Ибришимов;
11 МИР Ловеч: Николай Бериевски;
12 МИР Пазарджик: Петя Цанкова;
13 МИР Перник: Иво Ангелов;
14 МИР Монтана: Пламен Младенов;
15 МИР Плевен: Илиян Йончев;
16 МИР Пловдив-град: Татяна Дончева;
17 МИР Пловдив-област: Атанас Телчаров;
18 МИР Разград: Николай Пенчев;
19 МИР Русе: Деница Иванова;
20 МИР Силистра: Владимир Маринов;
21 МИР Сливен: Соня Келеведжиева;
22 МИР Смолян: Севдалин Хъшинов;
София 23: Габриел вълков;
София 24: Крум Зарков;
София 25: Атанас Атанасов;
26 МИР София-област: Владимир Георгиев;
27 МИР Стара Загора: Иван Кръстев;
28 МИР Търговище: Гергана Алексова;
29 МИР Хасково: Ленко Петканин;
30 МИР Шумен: Валери Жаблянов;
31 МИР Ямбол: Красимир Йорданов.
Всеки в нашата партия ще има правото на собствено мнение и публично изразяване, но никой няма да има правото целенасочено да действа срещу нея с аргумента, че по-важна от партията била държавата, заяви председателят на БСП Крум Зарков по време на Национално съвещание на партията.
