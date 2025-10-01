Деница Сачева: След 26 години Съветът на Европа затвори постмониторинговия диалог с нашата страна

© Исторически ден за България! След 26 години Съветът на Европа реши да затвори постмониторинговия диалог с нашата страна. Това заяви в профила си във Facebook депутат от ГЕРБ-СДС и вицепрезидент на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа (ПАСЕ) Деница Сачева.



С гласуване в пленарна зала мнозинството от всички политически групи подкрепи приемането на специална резолюция за България, която отбелязва, че:







- България е постигнала значителен напредък в укрепването на демокрацията, върховенството на закона и защитата на човешките права.



- Проведени са ключови реформи в съдебната система, борбата с корупцията и защитата на свободата на словото.



- Приети са законодателни промени за защита на жертвите на домашно насилие, борба с речта на омразата и по-добра защита на журналистите.



- Европейската комисия вече прекрати и Механизма за сътрудничество и проверка, а от 1 януари 2026 България ще се присъедини към Еврозоната.







ПАСЕ подчерта, че ще продължи да следи развитието в България в рамките на редовните периодични прегледи.







Работата по тази резолюция продължи почти две години, като през юни Бойко Борисов се срещна с президента на ПАСЕ Теодорос Росопулос, който посети България по покана на българския парламент и го призова за отпадане на процедурата по мониторинг на България.