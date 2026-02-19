Деница Сачева в кулоарите на парламента, предаде репортер на ФОКУС.
Припомняме ви, че по - рано президентът Йотова заяви, че "няма как да има забележки за кабинета, тъй като това не е неин избор".
Сачева заяви, че ролята на служебното правителство е да осигури честни избори.
"То не може да си поставя за цел да прави кардинални реформи и именно за този случай за честните избори - това правителство започва с фалстарт с човека, който е посочен за вицепремиер, отговарящ за честните избори, защото смятаме, че точно той, с тази биография, не създава впечатление, че ще осигури честен вот", каза Сачева.
Сачева изтъкна, че по време на клетвата някои парламентарни групи напуснаха пленарната зала, което прави трудно търсенето на подкрепа от парламента от страна на служебното правителство, какво заявка Гюров направи в речта си.
Относно казуса дали е законосъобразна положената клетва на Андрей Гюров преди да подаде оставка като подуправител на БНБ тя заяви:
"Колегите от ПП-ДБ не за пръв път показват, че спазването на закона не важи за тях".
