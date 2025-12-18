Народното събрание приехме промени в Наказателния кодекс, които криминализират предоставянето на социални и здравно-социални услуги без лиценз - с до 5 години затвор и глоба от 1000 до 5000 лв. за нарушителите, а за по-тежки случаи - до 6 години затвор и глоба до 20 000 лв., включително ако има използване на фалшиви документи или имотна облага. Управлението и представляването на нелицензирани хосписи също вече е престъпление с още по-строги наказания. Това написа Деница Сачева от ГЕРБ във Facebook относно
Това не са просто текстове в закон. Те са отговор на потресаващите гледки, които всички видяхме през последните месеци — хора, обвързани с колани, изнемощели, лишени от достойнство и основни грижи. Това е безчовечност, прикривана под претекст за грижа.
Наличието на законови текстове обаче не решава автоматично проблема.
Трябват ни спешни действия по разкриването и предоставянето на законово регламентирани качествени социални услуги за възрастни хора, политики по квалификация, преквалификация и непрекъснато обучение на хората, които представят тези дейности, ясни политики за финансиране и заплащане на възнаграждения и политики за професионално образование и насърчаване на млади хора към избор на хуманитарни професии.
Изпитвам мъничко удовлетворение от това, че макар и в последните дни н това Народно събрание все пак в дневния ред бяха теми наистина свързани с проблемите на хората – гъвкавото работно време, децата на разделените родители, грижата за възрастните и безпомощните.
В тези вълчи времена поне за малко бяхме хора. И с много малки изключения гласувахме заедно.
