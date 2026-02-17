Николай Денков коментира случая "Петрохан“.
По думите му около трагедията се води "яростна и цинична атака“, която има две цели – да удари политическата формация преди изборите и да отклони вниманието от институциите, носещи пряка отговорност за случилото се през последните една-две години.
Денков посочи, че през последната година е станало ясно за проверка от прокуратурата, която впоследствие е била спряна. Той коментира и твърденията на журналиста Виктор Иванов от "24 часа“, че има информация за връзки на някои от загиналите с ДАНС.
"Аз не познавам загиналите от "Петрохан“, не съм ги виждал. Никой от хората около мен, нито от ръководството на "Продължаваме Промяната“, не ги познава“, заяви Денков пред NOVA.
Той подчерта, че е загубено общественото доверие към разследването и затова от ПП–ДБ настояват да бъдат включени международни експерти от държави, на които българските граждани имат доверие, като Германия и Франция.
По темата за сдружението, свързвано с Ивайло Калушев, Денков коментира, че атаката срещу Сандов е политическа. "Сандов не е част от "Продължаваме промяната“ – ние се разделихме със "Зелено движение“ преди години. Атаката е към ПП“, заяви той.
Относно критиките за името на сдружението, което съдържа думата "национална“, Денков отбеляза, че в България има около 100 организации с подобни наименования. Затова ПП–ДБ внася предложение за законодателни промени, които да ограничат използването на думи като "национален“ и "европейски“ в имената на сдружения.
По повод училището, свързано със случая, Денков обясни, че лицензът се издава по документи и ако има нарушения, се назначават проверки. Той отбеляза, че през 2024 г., при друг министър-председател, лицензът не само е бил подновен, но и разширен. "Това означава, че е направена проверка и не са установени нарушения“, заяви той.
Денков отправи критики и към изпълняващия функциите главен прокурор Борислав Сарафов, като заяви, че според него скандалът се раздухва преди изборите с цел влияние върху вота.
По отношение на първия сигнал срещу сдружението Денков посочи, че той е бил подаден в ГДБОП, когато ръководител е бил Калин Стоянов. Сигналът е бил внесен от директора на областната дирекция на МВР в Монтана, който по-късно е бил освободен от Бойко Рашков заради разрешение за оръжие, дадено на криминално проявено лице, а впоследствие е върнат на поста от Калин Стоянов.
"Версиите, които се пуснаха в публичното пространство, не са логични. Трябва да се излезе и да се каже истината“, категоричен беше Денков.
Във връзка с политическата обстановка Денков подчерта, че е изключително важно обществото да има доверие в служебния премиер. По думите му министър-председателят, със съгласието на президента, трябва да определи състава на служебния кабинет.
Той заяви, че Бойко Рашков е бил единственият вътрешен министър, който е успял съществено да намали контролиран и купен вот в рисковите секции.
Денков уточни, че не е обсъждал министерски постове с Андрей Гюров. "Уважавам го много, но когато отиде в БНБ, той напусна "Продължаваме Промяната“ и не е политическо лице“, каза още той.
По повод социологическите проучвания Денков отбеляза, че се отчита спад в подкрепата за ГЕРБ, което според него е било очаквано. Той посочи, че според данни от изследвания значителна част от симпатизантите на партията не са дали ясен отговор дали трябва да се води решителна борба с корупцията.
Денков коментира и нагласите по въпроса за евентуално излизане на България от ЕС, като заяви, че според проучванията мнозинството българи са против подобна стъпка, а симпатизантите на Радев са "за".
"Ние можем да гласуваме заедно с президента Радев и хората около него, ако наистина има воля за реална борба с корупцията“, заключи Николай Денков.
Денков: Бойко Рашков е единственият вътрешен министър, който успя да намали контролирания и купен вот в рисковите секции
© NOVA
Още по темата
/
Ренета Инджова: Властовият механизъм в страната е доминиран от бивши представители на ДС и старата номенклатура
16.02
"Маркет линкс": Радев влиза в парламента с 25,6% при избори днес, "Възраждане" намалява двойно
16.02
Мирчев: Змията, когато умира, хапе най-силно. Това е рунд последен - Борисов и Пеевски ще хапят много силно
14.02
Анализатор: Рисковете пред това служебно правителство са в него да попаднат зависими и случайни хора
13.02
Още от категорията
/
Румен Радев: Напуснах президентската институция, за да отговоря на призива на хилядите българи, които настояваха да го направя
15.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Случаят "Петрохан": Какви са показанията на бащата на Валери Андр...
22:56 / 16.02.2026
Забавяне на делото "Сияна", продължава през април
20:28 / 16.02.2026
Деян, който откри труповете пред хижата, е отказал да отключи тел...
20:28 / 16.02.2026
Кольо Колев, социолог: Формацията около Радев има всички шансове ...
20:28 / 16.02.2026
Манол Генов: На нас НПО-то, свързано с "Петрохан", не ни е помага...
19:09 / 16.02.2026
МВР за "Петрохан": Намерените множество гилзи и куршуми не са бил...
17:07 / 16.02.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.