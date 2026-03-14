Николай Денков в ефира на NOVA NEWS.
Денков заяви още, че всеки, който иска войната да приключи максимално бързо, би трябвало да подкрепя санкциите срещу Русия. "Има решение за отпускане на много голям обем от нефт от резервите на различни държави. Въпросът е да се овладее ситуацията в момента и след това предполагам, че санкциите срещу Русия ще бъдат върнати бързо", посочи той.
По отношение на приетото от депутатите предложение да задължат служебния кабинет да внесе ратификацията за Съвета за мир на Доналд Тръмп, Денков завяви, че НС направи нещо, което не е в неговите правомощия. "Такова решение на НС противоречи на Конституцията и неслучайно служебният премиер веднага каза, че ще отправи запитване към Конституционния съд, защото с това решение парламентът влиза в правомощията на правителството. Вторият въпрос, който стои е, че има някои въпроси към съдържанието на самия документ и затова повечето европейски държави изпратиха наблюдатели. Това е правилното решение за България", каза още Денков.
Той коментира и масовите смени на областните директори на МВР в страната. "Точно тези директори на МВР проведоха най-нечестните избори, така както беше установено с проверката от Конституционния съд. Никога преди това не се е случвало месеци след изборите да влезе нова парламентарна сила, както стана в 51-о Народно събрание. Тези областни директори на МВР загубиха доверието. Имаше случаи, в които се виждаше, че МВР не работи в интересите на държавата, а всъщност изпълнява едни поръчки. Не виждам нищо по-нормално от това да се търсят други лица, на които правителството да има повече доверие", каза Денков.
За случаят "Петрохан - Околчица" Денков коментира, че тече масивна акция, която търси всякакви възможности да се нанесат имиджови щети на ПП-ДБ с напълно измислени връзки, за да се отклони вниманието от истински важните въпроси. "Истински важните въпроси са защо ДАНС и прокуратурата са проспали какво става през 2025 година при редовното правителство на Росен Желязков и защо е спряна проверката от прокуратурата в края на 2025 година, а един месец след това имаме шестима убити", каза той.
Денков: НС направи нещо, което не е в неговите правомощия!
©
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.