Денков за "Лукойл": Пеевски цели да има контрол над актив, от който зависи цялата държава
Автор: Георги Кирилов 11:36Коментари (0)62
© Булфото
"Ще припомня историята със завода за барут, която беше блокирана с едно решение на ДАНС. Така че, явно и това изпълнение с бухалките са решили, че добре работи и днес искат да го направят за "Нефтохим Бургас“.

Това каза депутатът от ПП-ДБ Николай Денков във връзка с евентуалната възможност ДАНС да контролира продажбата на "Лукойл“. 

"Апетитите на Пеевски към "Нефтохим Бургас“ са от години", допълни Денков. 

Денков заяви още, че преди време Делян Пеевски се е опитал да фалира "Нефтохим Бургас“ и след това да си го прибере. 

"Сега очевидно се опитва да постигне също, ама с друга стратегия. Пеевски цели да има контрол над актив, от който зависи цялата държава. Ако спре работата на  "Нефтохим Бургас“ или се поеме еднолично, ще се вдигнат цените на горивата", допълни Денков.

