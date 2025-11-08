Николай Денков минути след като бе избран за зам.-председател на ПП.
Коментарът му идва, след като в петък депутатите приеха на първо и второ четене да разширят правомощията на така наречения особен управител, който да поеме ръководството над рафинерията в Бургас.
"Това, което се случи в петък го наричам правен чубинизъм. Не може да ме питате колко струва рафинерията няма как да знам", заяви Асен Василев
Денков за "Лукойл": Всичко, което се случи оттук нататък, е отговорност за управляващите
