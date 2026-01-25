Румен Радев в активната политика със сигурност ще размести политическата сцена“, смята Николай Денков от "Продължаваме Промяната“. По думите му част от малките партии ще изчезнат, а други ще се стопят, но Радев не е нов фактор.
"Радев не е нов – той е на политическия терен от девет години. Това не е новият месия, който идва отвън. Не мисля, че ще се повтори сценарият от 2021 г. със Слави Трифонов, когато се появи човек без политически опит“, заяви Денков пред NOVA.
Според него тогава ПП са влезли в политиката, защото Трифонов се е оказал "фалшив месия и фалшив спасител“.
"Дали Радев ще се окаже фалшив спасител, зависи от него. В момента липсва яснота какво точно иска и какви позиции заема“, подчерта Денков.
Той коментира и участието на ПП в т.нар. "сглобка“, определяйки го като грешка от партиен интерес, но полезна за страната.
"Сглобката беше влакът, който ни вкара в еврозоната и Шенген. Показахме, че доходите могат да се повишават, без да се увеличават данъците. Жертвахме част от подкрепата си, за да придвижим България напред“, заяви той.
По темата за отношенията между ПП и "Демократична България“ Денков отхвърли твърденията за разнобой заради Радев.
"Ако има разлика, тя е в емоцията. И ПП, и ДБ сме поставили на първо място общите приоритети. Не мисля, че въпросът дали Радев може да разцепи ПП–ДБ изобщо стои. Има много интриги“, коментира той.
Денков посочи, че евентуалното мото на кампанията може да бъде "Силна България в силна Европа“.
Той коментира и вътрешнопартийните процеси, като призна, че партията губи "ценен човек“ с оттеглянето на Лена Бориславова.
"Тя е едно от най-ярките лица в българската политика. Това е нейно решение и предпочитам тя самата да го обясни“, каза Денков.
По външнополитическите теми той подчерта, че България трябва да действа в синхрон с Европа.
"САЩ са стратегически партньор на България, но когато става дума за ключови въпроси, те трябва да се обсъждат с Европа. България не може да бъде силна, ако стои в ъгъла само с Орбан“, заяви Денков.
