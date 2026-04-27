Ние сме много далеч от това да бъдем една партия и те го знаят много добре. Това каза пред NOVA зам.-председателят на "Продължаваме Промяната" Николай Денков относно сложните отношения в коалицията им с "Демократична България".

"Имаме много общи инициативи, които сме движили, движим и ще продължим да движим. Виждам опит да се създаде драма без особено основание. Очевидно е, че имаме едни и същи цели - казвали сме го многократно. Очевидно е също, че имаме различия в начина, по който да ги постигнем. Пред нас се поставят две крайни алтернативи: едната е да се обединим в една партия - нещо, което чух като предложение, особено от "Да, България“, а другата - че ще се разделим и няма да си говорим", обясни Денков.

"Самият факт, че се предлага да бъдем субект в дясното политическо пространство, при положение че винаги сме казвали, че сме центристка партия и искаме да бъдем национална партия - показва, че имаме различия за това как трябва да изглежда политическата ни дейност", категоричен е Денков.

И обясни, че предложението "да се превърнем в дясна партия не е удачно според нас": "Това би означавало да се затворим в рамките, в които дясната демократична общност често е била ограничавана през годините - основно до 6–7% подкрепа, концентрирана в центровете на големите градове".