Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Това е нещо, което трябва да направи редовно правителство. Това заяви пред журналисти съпредседателят на ПГ на "Продължаваме промяната-Демократична България" Николай Денков по отношение на внесените промени в Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване, които предвиждат великденски добавки за пенсионерите под прага на бедността от ПГ на '''ДПС - Ново начало". 

''Това има своята логика, аз също го подкрепям като дългосрочна политика, но не е сега моментът. Ясно е, че се прави предизборно'', заяви Денков.