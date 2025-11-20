Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Усилията ни ще бъдат за преодоляване на кадровия дефицит в специфичните сфери и намиране на подходящи хора със специфични познания, с редки езици. Това заяви кандидата за председател на Държавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС) Деньо Денев по време на изслушване в Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред в парламента, предаде репортер на "Фокус". 

В момента Денев е и.ф. председател на ДАНС.

"Фокус" припомня, че в началото на месеца стана ясно, че правителството отново предлага на парламента Деньо Денев за председател на ДАНС. Това развитие дойде, след като през септември кабинетът изпрати до президента предложение за съгласуване на Денев като ръководител на агенцията, но Румен Радев отказа да подпише указа за назначаването му. Седмици по-късно парламентът одобри законодателни промени, които прехвърлят правомощието за назначаване и освобождаване на председателя на ДАНС от президента към Народното събрание. 

Денев обяви какви ще бъдат приоритетите му, ако стане шеф на службите: 

"На първо място бих поставил хората, служителите на ДАНС. Хора, които да имат високи морални и нравствени качества. Такива, които да изповядват ценностите на държавата и респективно - на агенцията", каза той и посочи още като основна задача доброто взаимодействие с други правоохранителни и правораздавателни органи като ПРБ, ДАР, МВР, Служба "Военно разузнаване", ДА "Технически операции". 

Денев обеща да гарантира честността на изборите в България.

По казуса с евентуалната продажба на "Лукойл", Денев поясни: 

"Докладът, който трябва да изготви ДАНС за евентуалната продажбата на "Лукойл", няма да бъде даден като едностранчиво решение, а ще бъде подкрепен с информация". 

Той обясни, че, за да бъде изготвен доклад за една евентуална продажба на "Лукойл", то той ще трябва да се базира на наличната информация за търговското дружество, което да закупи активи от рафинерията в Бургас.