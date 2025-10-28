ЗАРЕЖДАНЕ...
Депутат от БСП: Ротацията ще даде възможност на всички партии да поемат отговорността си
©
Парите за младите лекари
Той е категоричен, че младите лекари ще получат увеличението, което им е обещано.
"Увеличението, което искат колегите без специалност, които сега започват своята професионална кариера, ще получат това което искат. Ако бяхме тръгнали по плоскостта щеше да стане доста по-голям проблем, щяха да се сблъскат начинаещ лекар да получава повече от лекаря, който реално лекува. Медицинският специалист да получава повече от лекаря, който подписва документа и носи отговорност за лечението", даде пример д-р Десислав Тасков.
Разчетите в Бюджет 2026 за пенсии и минимална заплата ще разочароват хиляди българи
Пари за увеличение на заплатите има
Пари ще бъдат осигурени за обещаните увеличения - дали през НЗОК, МЗ централния бюджет - ще стане ясно до дни.
"Всяко звено ще бъде със съответното увеличение. Като лекар съм щастлив, че това ще стане, този дисбаланс при лекарите в зависимост къде работят, каква е собствеността на болницата го свиваме, минималните прагове ще бъдат съответни на това, че си български лекар", заяви депутатът от БСП-ОЛ.
В ефира на Bulgaria ON AIR той категорично заяви, че няма да има увеличение на здравната вноска.
"По-високите заплати няма да бъде с вдигане на здравната вноска, имаше и такива предложения през тези няколко месеца. Има желание за контрол на средствата, на вноските на хората. Текат проверки на болниците", каза още д-р Десислав Тасков.
Още по темата
/
Димитър Ганев: Страхът от нов проект на президента Радев сплотява управляващото мнозинство и отдалечава предсрочните парламентарни избори
08:53
Ивайло Мирчев: Стратегическите решения при Борисов се взимат в зайчарника, където той си плющи белота
22.10
Асен Василев: Управляващото мнозинство отказва страната ни да има нов истински главен прокурор
22.10
Политолог: Не знам доколко са адекватни понятията "парламент", "правителство" и "министър-председател"
22.10
Още от категорията
/
Иван Брегов: Средната заплата за съдия, прокурор и следовател е около 9000 лева – възнаграждение, типично за висша ръководна позиция в немския индустриален сектор
19:58
Резултати от застраховател: Близо 65% от щетите, които изплащаме са за автомобили в черно или сиво
15:25
Цветомир Николов: Не мисля, че се прави качествена оценка колко сериозно е положението с "Лукойл Нефтохим Бургас"
08:59
Елена Поптодорова: Срещата между Русия и САЩ ще се случи, само когато Тръмп види възможности за сключване на сделка
27.10
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.