справка в сайта на Народното събрание.
В законопроекта е заложено чрез единен подзаконов акт на Министерския съвет да бъдат регламентирани правилата и процедурите за регистрация на тротинетките, както и да се изгради обща автоматизирана информационна система, която да се използва от всички общини в страната.
Предлага се още да се даде възможност за поставяне на специални устройства върху светофарните уредби, които да служат за контрол на спазването на правилата за движение и за видеонаблюдение.
Депутати от ГЕРБ и БСП предлагат нови правила за електрическите тротинетки
©
Още по темата
/
Делян Пеевски: Вчера се наложи да спасяваме Асен Василев, положението е много тежко. Януари и февруари ще бъдат трудни
18.12
КС допусна за разглеждане делата срещу отнетите правомощия на президента да назначава шефовете на ДАР, ДАНС и ДАТО
16.12
Експерти: Агресивният език в Народното събрание не е спонтанен. Това е форма на политически маркетинг
14.12
Още от категорията
/
Пеевски: Освобождаването под гаранция на директора на столичното 138-о училище е провокация срещу морала и традиционните ценности на българите!
13:39
НАП пуска нова услуга
12:36
Елисавета Белобрадова: Радев трябва да назначи служебно правителство, което да не прави пакости
11:24
Делян Добрев: През последния месец парламентът разгледа и върна няколко различни бюджетни рамки
19.12
Жечо Станков: Собствениците ще могат да се възползват от финансиране за саниране и повишаване на енергийната ефективност
19.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.