Депутатите атакуваха с въпроси МВР министъра: Даниел Митов отговаря по актуални теми 

Това заяви днес в рамките на парламентарния контрол министърът на вътрешните работи Даниел Митов в отговор на зададените въпроси от депутатите от "Възраждане“ Георги Хрисимиров и Веселин Вешев.



Депутатите от ,,Възраждане" обясниха, че арменската делегация е била на посещение в България по покана на кмета на Нови пазар, като за целта са имали шенгенски визи, издадени от българското посолство в Ереван. Официалната делегация от община Ани е пристигнала на 1 октомври 2025 г. в 2:20 ч. с редовен полет Ереван – София нa Летище "Васил Левски".



По думи на Митов тримата чужденци са били третирани по правилата, валидни за цялата Шенгенска зона, спрямо пристигащите от държави извън Шенген.



"Всички контролни процедури са извършени в пълно съответствие с разпоредбите на Кодекса на шенгенските граници, съгласно който гражданите на трети страни подлежат на цялостни проверки на условията за влизане в страната".



"Депутатът от ,,Възраждане" заяви, че по думи на кмета на Нови пазар Георги Георгиев към членовете на делегацията е имало грубо отношение.



"Членовете на официалната делегация са третирани като бежанци. Правени са им обиски, при които са събличани голи. Проверяван им е багажът. Искани са им билетите за връщане в Армения“.



В отговор Митов заяви:



"По случая е извършена обстойна проверка, в хода на която е установено, че на 1 октомври през нощта с полет от Ереван са пристигнали четирима граждани на Армения – трима мъже и една жена. Предвид че в ГД "Гранична полиция“ не е постъпвала предварителна информация за конкретната визита, с арменските граждани е проведен разговор, при който един от тях е заявил, че са част от делегация. Но тъй като не са представили никакви документи, подкрепящи целта и условията на посещението им в България и нямат предходни пътувания в страната и други държави членки на Шенгенското пространство, те са насочени за допълнителни контролни процедури", обясни Митов.



Министърът разказа още, че полицейският служител е разговарял с наземния оператор, обслужващ конкретния полет, при което е потвърдено, че нито един от делегатите няма регистриран билет за връщане по маршрут София – Ереван.



Лицата са посочили само резервация за хотел в град Плиска, но с неуточнени дати за настаняване и освобождаване, допълни министърът.



"Багажът на делегатите е бил внимателно и дискретно прегледан. Лицата не са принуждавани да свалят дрехите си", заяви Митов. Впоследствие се установява, че в обществената зона на Терминал 1 се намира български гражданин, по чиято покана лицата пристигат в България, заключи той.



Въпроси министърът получи и от депутата Иван Белчев от "Продължаваме промяната-Демократична България“.



В момента 43 пожарни автомобила с капацитет от поне 8000 литра са разпределени в 23 от регионалните дирекции на "Пожарна безопасност и защита на населението“ (РДПБЗН). Пет области обаче все още не разполагат със такива – Кърджали, Перник, Плевен, Силистра и Смолян, уточни вътрешният министър Даниел Митов в отговор на депутатски въпрос.



Белчев попита кои служби нямат тези автомобили и дали са предвидени средства за закупуването на нови тежкотоварни машини.



"Данните на Националния статистически институт показват, че България е разделена на 28 области и 265 общини, в които има 5256 населени места, от които 257 са градове и 4999 – села'', представи като данни Митов и увери, че той е готов да подкрепи увеличаването на броя на пожарните служби, подчертавайки, че това зависи от финансови и кадрови ресурси, като добави, че в противен случай ще има въпроси относно числеността на служителите в МВР.



