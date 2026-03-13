ресорната комисия го приеха за по-малко от 40 минути.
Народните представители до вторник ще могат да внасят предложения за промени в него, а в сряда се очаква да бъде гласуван окончателно.
Настоящото удължаване важи за три месеца и изтича на 31 март, но второто удължаване - важи до приемане на редовен държавен бюджет.
Депутатите гласуват на първо четене удължителния закон за бюджета
