Депутатите гласуват оставката на кабинета "Желязков"
ФОКУС припомня, че вчера премиерът Росен Желязков обяви в кулоарите на парламента, минути преди да бъде гласуван вота на недоверие, че правителството подава оставка. Решението бе взето, като отговор на протестите в цялата страна.
"Чуваме гласа на гражданите, които протестират, затова чуваме и техните искания, а именно - оставка на правителството", каза Желязков.
И все пак вчера народните представители гласуваха шестият вот на недоверие, който бе неуспешен. "За" гласуваха 106 депутати, 0 - "против" и 0 - "въздържал се".
