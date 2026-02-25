Депутатите гласуват ветото на президента върху Изборния кодекс
Правната комисия отхвърли ветото на държавния глава Илияна Йотова с гласовете на ГЕРБ, "Възраждане", ИТН и един глас на БСП.
Ръководството на БСП призова депутатите от парламентарната група да подкрепят ветото върху Изборния кодекс.
В предварителната програма на парламента е заложено и гласуване на промени в състава на някои от комисиите. Също така да се гласуват правилата за избор на подуправител на БНБ след като поста беше освободен от служебния премиер Андрей Гюров.
